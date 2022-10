Salandin sullo sfogo della fidanzata di Meret: “Dovrebbe occuparsi delle sue cose”

Dopo lo sfogo di Debora Romano, fidanzata di Alex Meret, sui social, è arrivata la risposta di Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Nella giornata di ieri la fidanzata di Meret si era sfogata sui social dopo l’annuncio del rinnovo di Meret, riferendosi agli insulti che lui e la famiglia avevano dovuto subire negli ultimi mesi. Ecco un estratto dello sfogo:

“Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa! In questo periodo, dove sembra che i social siano la principale rete per esprimere la propria opinione, mi chiedo se davvero le persone sono queste, mi chiedo se può essere che la maleducazione e la cattiveria siano così presenti!”

Oggi, nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, Stefano Salandin non le ha mandate a dire, commentando duramente quanto detto da Debora Romano:

“Parole della compagna di Meret? Non è lei che gioca la domenica, mi incupisce un po’ perché rovinare il lavoro che sta facendo Spalletti è un delitto, ma non ne conosco bene la dinamica. Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna e se fosse una grande donna si occuperebbe delle sue cose. Non è una questione sessista, ma di competenze, questi sono piccoli sassolini che vanno nella ruota e rischiano di rovinare l’ingranaggio”.