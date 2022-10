Osimhen verso il rientro, parola d’ordine “prudenza”

Victor Osimhen potrebbe tornare a pieno regime direttamente mercoledì per la sfida di ritorno contro l’Ajax in Champions League.

A Napoli regna la prudenza per quanto riguarda il nigeriano, che domani dovrebbe svolgere il primo allenamento completamente in gruppo per la rifinitura in vista della Cremonese, dopo più di un mese di stop a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro.

Domani decideranno, ma la possibilità che il club aspetti altri tre giorni per consentirgli di recuperare completamente si fa sempre più concreta, anche grazie al duo Simeone-Raspadori che fino ad oggi non ha fatto rimpiangere il Osimhen.

Il nigeriano è atteso dunque mercoledì, magari da titolare, per conquistare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Nel frattempo, l’ex Sassuolo e l’ex Verona si contendono un posto in attacco per la trasferta di Cremona.

Fonte: Ciro Troise per SerieANews.com