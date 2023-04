Salernitana, De Sanctis: “Abbiamo solo rimandato la festa del Napoli che ha meritato questo scudetto”

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari con il Napoli: “Abbiamo solo rimandato la festa del Napoli. Abbiamo avuto un comportamento di grande dignità. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda e questo punto ci mette in una situazione buona. Per me è stato un vortice di emozioni e arrivare qui non è stato semplice. Il Napoli ha meritato questo scudetto e faccio i complimenti a tutti e in particolare a Meret, perchè sono contento che sia lui a vincere lo scudetto a Napoli. La Salernitana ha dimostrato di essere più forte di tante cose. Il calcio italiano sta prendendo un percorso virtuoso e adesso sta alle società continuare questa strada. Questa stagione vale tantissimo, ma il calcio italiano deve dare continuità. Il merito è da condividere con la proprietà, con il presidente che ha fatto grandi sforzi. La Salernitana ha appeal e Salerno ha un contesto di richiamo internazionale. Dia? Faremo di tutto per trattenerlo, dopo la salvezza parleremo del suo futuro. Sousa può essere protagonista alla Salernitana per molti anni”.