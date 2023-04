Salernitana, Ochoa: “Pareggio meritato, sono contento per la mia squadra”

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile fino alla fine, mi dispiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione. Sono molto contento per la Salernitana e per i nostri tifosi, abbiamo lavorato tantissimo dal primo minuto fino alla fine. Se questa è la mia migliore partita? Abbiamo fatto tutti una bella partita, Dia ha fatto un golazo, penso che il pareggio sia meritato. E’ stata una stagione difficile, quando sono arrivato a Natale la squadra non era nel miglior momento, ora è migliorata tanta e ora sappiamo gioire per i risultati, abbiamo giocatori con esperienza, devo mostrarmi calmo per i miei compagni e fare il massimo per aiutare la mia squadra”.