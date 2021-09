Salernitana, la carica di Ribery: “Palmares? Quando sono al campo non contano le coppe che ho alzato”

Frank Ribery, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della sua nuova avventura professionale, che lo vedrà in forza alla Salernitana: “So che il direttore ha paragonato il mio arrivo a quello di Maradona a Napoli, ma non sono venuto qui per parlare dei titoli che ho vinto. Quando sono al campo non contano le coppe che ho alzato, la mia mentalità è completamente diversa: ho bisogno di un pochino di tempo, ma già da domani inizierò ad aggregarmi al gruppo e ho parlato con lo staff medico e con l’allenatore per farmi trovare pronto. Ringrazio pubblicamente il generale Marchetti e il direttore sportivo Fabiani”

Fonte: TMW