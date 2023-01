Salerno, il sindaco Napoli: “Misure di sicurezza in vista del derby, sarà un grande spettacolo”

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: “Credo che si debba tornare agli standard dove la partecipazione negli stadi sia aperta a tutti per tornare all’ordinaria possibilità di godere di uno spettacolo straordinario che offre il calcio. Che domani vinca lo sport! Nicola? E’ stata una scelta ponderata, ora la squadra deve evolversi con regolarità e con qualità misurabili in futuro. Se la dirigenza ha scelto così non entro nel merito delle scelte. Domani ci saranno delle misure di sicurezza che la Prefettura ha dovuto mettere in atto. Mi auguro che da qui a poco si possano evitare queste restrizioni, ma credo sia una giornata serena senza retropensieri. Ci comporteremo in campo sperando di fare un risultato importante”.