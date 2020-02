Samp, Tonelli: “Ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere e il Napoli ci ha punito”

Al termine del match Lorenzo Tonelli ha incontrato i media in zona mista: “Abbiamo regalato i primi dieci minuti. Poi abbiamo cambiato modulo ed abbiamo trovato le distanze giuste. Nel finale ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere, mostrando troppa frettolosità nelle giocate, poca lucidità ed alla fine quando regali delle occasioni ad una squadra forte come il Napoli vieni punito”. Le sensazioni provate contro la propria ex squadra:”E’ stata una gara particolare. Ho giocato contro amici, perchè questo sono loro. Ho dato comunque il massimo perchè è obbligo di un giocatore rispettare la maglia”. “Se giochiamo come nel pezzo centrale della partita non dobbiamo preoccuparci. Ovvio che la situazione di classifica è particolare, ma non dobbiamo avere ansia ma giocare su ogni pallone come fosse l’ultimo”. Sul suo ritorno: “Ho trovato il gruppo come l’avevo lasciato. Sono dei bravi ragazzi che danno il massimo”. Sulla gara contro il Torino: “Come tutte le gare sarà difficile. Loro vengono da un momento negativo e dovranno ritrovare alcune certezze. Sicuramente il cambio di allenatore ti fa resettare un pò tutto. Noi dobbiamo comunque pensare a noi e fare quello che sappiamo”.