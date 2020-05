Sampdoria, il ds Osti: “Ci adatteremo a questa emergenza sul mercato, proveremo a gestirla rispettando la nostra filosofia”

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 ed ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Se cambierà la filosofia della Samp sul mercato? La filosofia della Sampdoria non cambierà, abbiamo sempre cercato di comprare bene su mercati abbordabili, anche giovani, e poi rivendere. Sicuramente ora diventerà fondamentali la capacità di adattamento. Io penso che bisognerà lavorare di fantasia per colmare queste lacune e carenze che inevitabilmente arriveranno. Saranno importanti le risorse interne come il settore giovanile, che penso in futuro potrà avere una grossa rilevanza maggiore rispetto al passato”.

Sulla scadenza al 30 giugno: “Rappresenta un problema per tutti, chiaro che alcuni club hanno giocatori in prestito, altri meno. È una data da valutare attentamente. Io spero che questo gruppo così come ha iniziato la stagione la possa anche concludere, è un gruppo sano, soprattutto con Ranieri ha dato dimostrazione di grandi doti morali”.

Sui cali dei cartellini dei giocatori: “Per l’idea che mi sono fatto io questo ridimensionamento riguarderà tutti, i giocatori medi ma anche i top. I grandi club avranno sicuramente minori ricavi, quindi riguarderà tutti. Finché non ci sarà una vera ripresa penso che sia difficile capire come inciderà questa pandemia sul mercato. Penso inciderà in modo notevole, alcuni calciatori perderanno anche più del 30% del loro valore”.

Sulla durata del mercato: “Fino a qualche mese fa abbiamo sempre discusso per accorciare la durata del mercato, mi pare assurdo che adesso si possa fare un mercato lungo, non penso sia una questione di tempi, ma di ricavi, di risorse che il calcio deve trovare per rinascere e ripartire”.

L’emergenza cambierà la filosofia del club? “Noi abbiamo sempre cercato di fare mercato pescando nei mercati all’estero, più accessibili, ma siamo sempre riusciti a creare una famiglia, uno zoccolo duro. Siamo riusciti a creare un senso di appartenenza che è fondamentale per i club di provincia. Abbiamo tanti giocatori che sono con noi da anni”