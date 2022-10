Nonostante le tante occasioni sfumate alla fine l’Alessandria ha saputo sfruttare l’unico gol dell’incontro, vinto con merito dagli uomini di Rebuffi. Il gol di Filip, in girata su passaggio di Galandra, al 71′, fa fare un bel balzo in classifica ai grigi. Nelle fila degli ospiti non ha visto il campo ed è rimasto in panchina il difensore centrale classe 2002 di proprietà del Napoli Davide Costanzo