Ancona-Fermana 2-1: Il derby ai padroni di casa, Mezzoni gioca 81 minuti

Con un gol per tempo l’Ancona torna al successo aggiudicandosi per 2-1 il derby contro la Fermana. La squadra di Colavitto realizza il vantaggio in meno di un quarto d’ora con Spagnoli su assist di testa di Di Massimo, e poco dopo la Fermana resta in dieci uomini per il rosso per doppia ammonizione a Maggio, l’attaccante rimedia due cartellini gialli nel giro di pochi minuti. L’Ancona legittima il vantaggio con un gran sinistro di Spagnoli che centra l’incrocio dei pali al 20’ poi controlla la gara e nella ripresa Petrella, subentrato a Lombardi dal primo minuto, al primo pallone che gioca confeziona l’assist per Di Massimo che da pochi metri raddoppia. Il terzino classe 2000 di proprietà del Napoli Francesco Mezzoni ha giocato titolare ed è uscito al minuto 81, contribuendo in modo determinante alla vittoria dei suoi