Sarri contro le critiche: “Fatti passi avanti giganteschi. Il nostro è un percorso”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento di forma della sua squadra:

“Non mi sento assolutamente in difficoltà, abbiamo fatto dei passi in avanti giganteschi a livello tattico, seppur non ancora da quello qualitativo. Dobbiamo fare un percorso perché abbiamo cambiato tutto e piano piano ci dovremo adeguare a un nuovo modo di pensare, non solo di giocare. Abbiamo bisogno di tempo, l’ultima partita mi ha dato dei segnali e non dimentichiamoci che abbiamo affrontato due squadre col nostro stesso potere economico”.