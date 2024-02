Sarri critico sul mercato: “La società mi portava la quarta scelta, ognuno si prenda le sue responsabilità”

Brutta sconfitta della Lazio a Firenze e biancocelesti in chiare difficoltà.

Nel post partita Sarri ha attaccato duramente la società, critiche per le scelte di mercato:

“Ognuno si prenda le sue… Mi sembra la società a luglio sia stata chiara su chi faceva il mercato. Se io ti chiedo un giocatore che è A e mi fai scegliere tra C e D… Non è che ho fatto io il mercato. Ma non rientra nei discorsi da fare stasera: abbiamo attenuanti ma non tanti alibi, la prestazione è stata brutta e la piattezza mentale evidente