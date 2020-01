Sassuolo, Carnevali: “Arbitraggio? Meglio non parlarne, ci sarebbero da scrivere tante cose”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta ricca di polemiche col Genoa: “Abbiamo fatto una buona gara, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Sull’arbitraggio meglio non parlarne, ci sarebbero da scrivere tante cose… Ci sono determinate situazioni che ti danneggiano. Le immagini sono chiare, si vede bene cos’è successo in campo. Se ho parlato con Obiang e Berardi? Sì, ma non ce n’era bisogno. Obiang non ha toccato Sanabria, non c’era assolutamente rigore (rigore 1-0 Genoa, ndr). Stesso discorso su Berardi, era un fallo che doveva essere fischiato (gol 2-1 Genoa, ndr)”.

Fonte: Alfredopedullà.com