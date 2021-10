Sassuolo-Inter 1-2: Lautaro regala i tre punti ai nerazzurri

Al Mapei Stadium l’Inter batte 2-1 il Sassuolo nel match valido per la settima giornata del campionato. La gara si sblocca al 21′: Boga punta Skriniar che lo stende in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore. Dal dischetto Handanovic intuisce il tiro di Berardi e si allunga, ma non riesce a parare. Ad inizio ripresa ancora Sassuolo pericolosissimo ma gli uomini di Dionisi sprecano troppo e Handanovic salva l’Inter. Poi Simone Inzaghi opera un quadruplo cambio: dentro Dzeko, Vidal, Darmian e Dimarco e l’Inter si sveglia. Il bosniaco dopo appena 33″ dal suo ingresso in campo firma il gol del pari con un tuffo di testa sul cross di Perisic. I nerazzuri prendono fiducia e ancora Dzeko, lanciato in contropiede viene travolto da Consigli e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto Lautaro Martinez è freddo e firma il gol della vittoria al 78′.