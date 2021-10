Fiorentina-Napoli, arbitra Sozza: pochi cartellini e qualche rigore di troppo

Dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca in Europa League, il Napoli cerca la vittoria all’Artemio Franchi di Firenze per chiudere questo ciclo di partite in attesa della sosta delle nazionali. Alle 18:00 la squadra di Spalletti sfiderà la Fiorentina per quello che sarà un match molto insidioso, contro l’outsider per eccellenza del campionato. L’allenatore partenopeo aveva effettuato alcuni cambi giovedì, che in aggiunta alla sostituzione di Insigne poco prima della fine del primo tempo, gli permetteranno di schierare la miglior formazione possibile. Fiorentina-Napoli sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza.

Fiorentina-Napoli, la scheda dell’arbitro Sozza

Simone Sozza è una delle giovani promesse del mondo arbitrale italiano. Ha 34 anni ed esercita la professione di avvocato. Sono poche le presenze in Serie A del direttore di gara in carriera, solo dieci, anche se è tenuto in grande considerazione dall’AIA. Questa stagione ha diretto Empoli-Lazio 1-3 e Roma-Sassuolo 2-1. Sarà il primo incrocio sia per il Napoli, sia per la Fiorentina. Si tratta di un arbitro che tende a usare poco i cartellini per ‘controllare’ la partita, anzi preferisce di più il dialogo. Nelle sue prime due presenze in Serie A quest’anno ha fischiato due rigori. La media delle ammonizioni di Sozza è di oltre 3 a partita, mentre per rigori ed espulsioni, 1 ogni 5 partite.

Nico Bastone