CdM – Napoli, Manolas convocato ma non al top della condizione: partirà dalla panchina

Oggi il Napoli affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi al Mapei Stadium. Per il match in programma alle 18:30 tra i convocati spicca anche il nome di Manolas. Il greco nella giornata di ieri ha svolto la maggior parte dell’allenamento in gruppo ma contro i neroverdi andrà in panchina. Il difensore azzurro non è ancora al top della condizione e per questo non vestirà la maglia da titolare, ma vista l’assenza di Koulibaly per squalifica può essere una soluzione d’emergenza. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.