Sassuolo, Raspadori a DAZN: “Facciamo mea culpa e ripartiamo”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “Abbiamo pagato i due calci piazzati iniziali e la grande determinazione del Napoli, dobbiamo fare mea culpa e ripartire con entusiasmo ed energia. Sono nato come prima punta, ho più esperienza in quel ruolo, ultimamente grazie a mister Dionisi ho trovato questa posizione in cui riesco ad esprimermi un po’ meglio, credo di poter fare entrambi i ruoli. Non c’è solo una motivazione dei primi 21 minuti della partita, c’è da lavorare, c’è da cancellare in fretta sia dopo una vittoria che dopo le sconfitte, cercando di prendere quello di buono che si è fatto. Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento e un leader silenzioso, penso che faccia la differenza avere in squadra qualcuno che dia aiuto”.