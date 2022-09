Schwoch: “Sarri sa come mettere in difficoltà il Napoli, con lui sembravamo il Barcellona di Guardiola”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli in merito al momento del Napoli:

“E’ una bellissima squadra, ma contro la Lazio non sarà semplice, anche perché Sarri sa bene dove mettere in difficoltà la sua ex squadra. Il suo Napoli era qualcosa di imparagonabile a qualsiasi squadra, mi faceva letteralmente godere quando vedevo le partite di quei ragazzi. Erano a dir poco straordinari [..] Devo dire che quella squadra di Maurizio Sarri era seconda solo al Barcellona di Guardiola, somigliava molto per il modo in cui impostavano le partite. Erano a dir poco straordinari devo dire. Fantastico il modo in cui approcciavano alle gare. Un vero e proprio godimento vedere le partite di quel Napoli. Una squadra inimitabile, negli ultimi anni è stata veramente quella che mi ha divertito più di tutte, staccando di gran lunga tutte le altre”.