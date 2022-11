Sconcerti: “Dopo i mondiali il percorso del Napoli sarà diverso”

Nei giorni scorsi Mario Sconcerti non aveva nascosto le sue perplessità in merito al cammino del Napoli dopo i Mondiali. Oggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio sottolineando ancora una volta che, secondo lui, il percorso degli azzurri sarà diverso una volta tornati dalla sosta. Ecco le sue parole:

“Il Napoli vince ancora. Quando hai 29 punti in 14 partite non sono troppi ma neanche pochi. C’è una squadra però che in questo momento che si conferma più forte delle altre, c’è poco da fare. Poi vedremo.

Dopo la sosta cambierà qualcosa? Per me sì. E’ un’incognita, dipende dalle condizioni dei giocatori che dovranno giocare il Mondiale e poi ritornare al campionato dopo una pausa. Può darsi che ci siano a gennaio dei momenti di vuoto nel rendimento dei giocatori. E poi vedremo anche il mercato come andrà. Lo scorso anno furono tanti gli scambi in Europa”.