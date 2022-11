Udogie, l’agente: “Non ci sarà contro il Napoli, ha un risentimento al flessore”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Udogie, esterno dell’Udinese: “Udogie? E’ di proprietà del Tottenham, è all’Udinese solo in prestito, finalmente qualche giovane sta emergendo e in questo momento. Udogie è l’Under 21 che ha fatto più minutaggio in Italia, prima che si infortunasse Kvara. Vedere questi giocatori così giovani emergere è davvero straordinario. Non giocherà a Napoli sabato, ha un piccolo risentimento al flessore. Il Tottenham ha tolto Udogie dal mercato, ma anche l’Udinese è stata brava a prenderlo perché quando il Verona aveva esigenza di vendere, tutti lo avrebbero preso volentieri, anche Milan e Juve. Ma, in quel momento, l’Udinese ci ha creduto più di tutte le pretendenti e lo ha pagato 2 milioni e 800mila euro. Non era così facile prenderlo, tra l’altro a Napoli fece una grande partita in cui dimostrò appieno il suo valore. Credo che in quella zona del campo il Napoli in quel periodo avrebbe avuto bisogno di un terzino sinistro. Il Torino pure lo avrebbe preso subito, ma l’Udinese è stato il club più scaltro. Ho parlato con Udogie del Tottenham, ma lui continua a dirmi che è concentrato sull’Udinese. Certo, si documenta sul Tottenham che, tra l’altro, è un club talmente organizzato che ha una persona che si occupa di Destiny. E’ inevitabile che Udogie finirà alla Nazionale italiana, ma sarà Mancini a decidere come e quando. Napoli è la certezza. Per distacco, il calcio più bello lo fa il Napoli. A Dimaro si parlava di non progettazione, c’era una tristezza assoluta e invece il Napoli è diventato una certezza. Adesso c’è la sosta ed è vero che è lunga, ma sono certo che il Napoli continuerà a fare bene”.