Sconto e bonus a gettone: ecco la proposta per il rinnovo di Mertens

“A tener banco sono, comunque, i contratti in scadenza. Anche contro la Fiorentina è stato un protagonista: Dries Mertens è in cima alla hit del pubblico azzurro, ma i suoi 5 milioni di ingaggio non incoraggiano il club a parlare di rinnovo. Il belga può diventare un lusso, sebbene Ciro sia disposto a concedere anche un rilevante sconto. Magari con dei bonus a gettone. La partita è apertissima, con tante insidie al momento. Ma il legame con l’ambiente è troppo forte e (a sorpresa) non va escluso il lieto fine”