Scugnizzeria in the World – Gaetano illumina ancora con la Cremonese

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Serie A, Genoa-Empoli 0-0 (Luperto)

Altro pareggio per i rossoblù, il sesto consecutivo. Il Genoa è stato sicuramente più pericoloso, trovando un ottimo Vicario. Prestazione abbastanza sufficiente per Luperto.

Pro League, Charleroi-Standard Liegi 0-0 (Zedadka)

Pareggio a reti inviolate tra le due squadre, che navigano a centro classifica nel campionato belga. Zedadka non era disponibile per la partita.

Nemzeti Bajnoksag I, Honved Budapest-Debrecen 4-2 (Machach)

Vittoria dell’Honved per 4-2 padroni sono riusciti a portarsi 2-0 con le reti di Nagy al 22′ e Batik al 43′, ma poi il Debrecen si porta sul 2-2 in due minuti grazie ad Ugrai, minuto 56, e Babunski al 58′. L’Honved prende poi il largo con Petkovic, 75′ e al 90′ con Traorè. Machach è stato sostituito al 56′.

Serie B, Cremonese-Brescia 2-1 (Gaetano)

La Cremonese ha battuto il Brescia nello scontro diretto per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete di Cistana al 23′. La squadra di Pecchia ha pareggiato con Gaetano al 38′, che ha segnato direttamente da assist del portiere. Per il calciatore di proprietà del Napoli è il quarto gol in campionato. La rete decisiva è stato siglata da Di Carmine all’87’.

Serie B, Ascoli-Frosinone 1-1 (Zerbin)

Pari ottenuto nel finale dal Frosinone ad Ascoli. Boloca risponde a Bidaoui. Alessio Zerbin ci prova, ma non incide. Il calciatore di proprietà del Napoli è uscito al 77′ sull’1-0 per i padroni di casa.

Serie B, Vicenza-Ternana 3-1 (Contini)

Netta vittoria del Vicenza che batte 3- 1 la Ternana grazie a tre reti nei primi 45 minuti: doppietta di Diaw e rete di Teodorczyk. Stop per infortunio per Nikita Contini, uscito ad inizio ripresa dopo un problema fisico quando il risultato era sul 3-0. Per gli ospiti ha segnato Donnarumma.

Serie B, Parma-Reggina 1-1 (Folorunsho)

Il Parma non riesce a spiccare in volo. Gli emiliani riescono a passare in vantaggio con Brunetta al 20′, ma poi si fanno raggiungere dalla Reggina con il rigore realizzato da Cobbaut al 65′. Ottima gara di Folorunsho, da cui iniziano le migliori azioni degli ospiti.

Serie C, Taranto-Foggia 1-1 (Labriola)

Il Foggia non va oltre l’1-1 in casa del Taranto. La squadra di Zeman è passata in vantaggo all’11’ grazie all’autogol di Granata. I padroni di casa hanno pareggiato con Saraniti al 51′. Labriola è stato sostituito al 64′.

Serie C, Trento-Legnago Salus 0-1 (Sgarbi)

Vittoria all’ultimo secondo del Legnago Salus, che vince di misura a Trento per 1 a 0 con il gol di Contini. Ottantacinque minuti per Lorenzo Sgarbi, autore di una prova sufficiente ed uscito sullo 0-0 all’85’.

Serie C, Montevarchi-Pistoiese 1-1 (Mezzoni)

A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Sorrentino al 10′, ma la Pistoiese riesce a pareggiare al 29′ con il rigore di Vano. Mezzoni è stato sostituito da Venturini al 72′.

Serie D, Muravera-Giugliano 1-0 (Baietti)

Cade il Giugliano nel match di campionato contro il Muravera, che vince 1 a 0 grazie ad una rete su calcio di rigore di Mancosu. Novanta minuti in campo senza sbavature per Baietti.

Serie D, Trastevere Calcio-Recanatese 0-3 (Somma)

Sono gli ospiti a vincere il big match del girone F di Serie D. La capolista vince in terra laziale con le reti di Minnozzi al 47′ del primo tempo, Sbaffo (su rigore al 56′), e Raparo al 70′. Somma, giocatore di proprietà del Napoli ed in prestito alla Recanatese, ha giocato l’intera partita.

Serie D, Audace Cerignola-Casertana 3-0 (Vitiello).

Brutta sconfitta per i campani contro la capolista del girone H. I falchetti sono caduti sotto ai colpi di Malcore, doppietta per lui al 21′ e al 66′, e di Agnelli al 44′. Vitiello ha giocato l’intera partita.

DI WILLIAM SCUOTTO