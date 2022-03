Bari, Luigi De Laurentiis: “Anche mio padre si è emozionato al gol di Citro”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bari riguardo la vittoria dei pugliesi contro il Francavilla al 92′ grazie alla rete di Citro. Allo Stadio San Nicola era presente anche il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: “Quando ha segnato Citro il gol vittoria ho perso la voce, dovete sapere che mio padre Aurelio si è emozionato e per me è stato bello avere tutta la famiglia accanto. Queste ultime partite, tra Foggia e Francavilla, è sembrato di vivere in una situazione da cinema: i gol al novantesimo, per un produttore cinematografico, equivalgono alla battuta comica che fa scattare un boato in sala. La partita di Catanzaro è un crocevia importantissimo. Il mio primo pensiero dopo la vittoria di domenica, assieme al tecnico e al direttore, è stato al prossimo allenamento dei ragazzi, voglio che siano tutti sul pezzo. La poca affluenza allo stadio non me la spiego per il grande campionato disputato”.