Scugnizzeria in the World – Assist di Gaetano. Ottima prestazione di D’Ignazio

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana: Bundesliga, Werder Brema-Eintracht 2-1 (Younes) Termina 2-1 Werder Brema-Eintracht Francoforte, anticipo del ventitreesimo turno di Bundesliga. Gli ospiti passano in vantaggio al 9′ col solito André Silva, ma nella ripresa il Werder rimonta la partita. Decisive le reti di Gebre Selassie al 47′ e di Sargent al 62′. Termina così la striscia di vittorie consecutive dell’Eintracht, lunga 5 gare. Sufficiente la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli. Il tedesco non confeziona una delle sue migliori prestazioni da quando è a Francoforte, rimediando anche un cartellino giallo all’81’ per proteste. Eredivisie, Vitesse-Venlo 4-1 ( Machach) E’ finita 4-1 la sfida tra Vitesse e Venlo, valida per la 24^ giornata di Eredivisie. In gol Openda e Giakoumakis nel primo tempo. Nella ripresa, invece, solo Vitesse: in rete Bazoer, Tronstad e Broja. Zinedine Machach, di proprietà del Napoli e in prestito al Venlo, è stato sostituito al 79′. Serie A, Crotone-Cagliari 0-2 (Luperto e Ounas) E’ finita 0-2 la partita tra Crotone e Cagliari. Vittoria all’esordio per Leonardo Semplici contro i calabresi, sempre più ultimi in classifica. Sebastiano Luperto e Adam Ounas, di proprietà del Napoli e in prestito al Crotone, hanno disputato 90′. Serie B, Reggiana-Salernitana 0-0 (Tutino) Non basta un’ottima Salernitana nel secondo tempo per battere una Reggiana comunque capace di creare tre pericoli dalle parti di Adamonis. Ai punti meglio i granata campani, ma entrambe le squadre confermano di vivere un buon momento. Tutino ha disputato l’intero match, Serie B, Cosenza-Chievo Verona 1-0 (Palmiero e Ciciretti) Finisce 1-0 il match tra Cosenza e Chievo. Vittoria cruciale per i padroni di casa in chiave salvezza, agguantando così il Brescia a 26 punti. Mattatore della giornata è Ettore Gliozzi che sigla l’unico goal che decide il match al 11′. Non una prestazione indimenticabile per gli azzurri in prestito ai clivensi, Ciciretti e Palmiero, entrambi sostituti nel secondo tempo. Serie B, Cremonese-Frosinone 4-0 (Gaetano) Finisce 4-0 il match tra Cremonese e Frosinone. Vittoria importantissima per i padroni di casa che si allontanano momentaneamente dalla zona calda retrocessione. Apre le marcature Buonaiuto con un assist dell’azzurro in prestito ai lombardi, Gialunca Gaetano. Al 42′ arriva la doppietta per Buonaiuto che mette in cassaforte il match. La Cremonese nel secondo tempo dilaga trovando addirittura il poker con le reti di Baez al 52′ e Ciofani al 57′. Al 63′ Gaetano termina il suo match sostituito da Filippo Nardi. Serie C, Perugia-Modena 3-0 (Prezioso)

E’ finita 3-0 la partita tra Perugia e Modena, valida per la 27^ giornata del girone B di Serie C. A segno nel primo tempo Elia e Favalli, mentre nella ripresa in gol è andato Murano. Mario Prezioso, di proprietà del Napoli in prestito al Modena, non ha preso parte al match.

Serie C, Giana Erminio-Pro Vercelli 1-2 (Mezzoni e Zerbin)