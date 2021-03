Trevisani: “ADL ha sbagliato dopo Verona a mettere in discussione Gattuso. Il Napoli ha avuto molte assenze”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Fa ridere la discussione sulla stagione del Napoli, a mio avviso positiva, visto che vincendo il recupero con la Juventus sarebbe al terzo posto. Se proprio non volete dire che la stagione è positiva, questa va considerata al massimo ingiudicabile. Il Napoli ha avuto molte assenze, specie in attacco. Non ha il suo giocatore più caro da tre mesi e prima di ieri non aveva neanche Mertens. L’errore di De Laurentiis è stato fatto dopo il Verona, quando non sussisteva alcun fatto per mettere in discussione Gattuso e invece ha fatto quei sondaggi”.