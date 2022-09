Scugnizzeria in the world: che gioia per Cioffi, primo gol tra i professionisti

Termina il weekend calcistico per i giocatori del Napoli in prestito in giro per l’Italia.

Contini, Sampdoria-Milan 1-2: In panchina.

Folorunsho, Cosenza-Bari 0-1: Il centrocampista in prestito ai Galletti ha disputato l’intero incontro vinto dalla formazione di Mignani, venendo ammonito al 96′.

Ambrosino, Como-Sudtirol 0-2: Non convocato.

Coli Saco e Vergara, Trento-Pro Vercelli 4-1: Entrambi i giocatori in prestito alla Pro Vercelli sono scesi in campo nella sconfitta subita in Trentino. Coli Saco ha disputato 90′, mentre Vergara è subentrato al 64′ al posto di Mustacchio.

D’Agostino, Juve Stabia-Turris 0-2: Sconfitta nel derby per l’esterno offensivo partenopeo, subentrato al 79′ quando i giochi erano già decisi al posto di Bentivegna.

D’Ursi, Picerno-Foggia 3-0: Sconfitta per i pugliesi, D’Ursi è stato sostituito al 51′.

Cioffi e Mezzoni, Pontedera-Ancora 2-2: L’attaccante del Napoli in prestito al Pontedera ha trovato il primo gol nei professionisti, nel primo tempo è anche stato ammonito, poi sostituito al 71′ da Somma. Il terzino destro ha disputato l’intera partita con la maglia dell’Ancona.

Sgarbi, Renate-City Nova 1-0: L’attaccante è sceso in campo da titolare ed è stato sostituito al 51′ da Morachioli.