Una Juventus decisamente più propositiva nel secondo tempo, riesce a ribaltare il risultato e vince 1-2 conquistando i tre punti consolidando così il quarto posto in classifica. Ancora una sconfitta invece per il Cagliari che rimane invischiata nella lotta per non retrocedere.

IL TABELLINO:

RETI: 10′ Joao Pedro, 45′ De Ligt, 75′ Vlahovic