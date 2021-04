Serie A, Cagliari-Parma 1-2 a fine primo tempo

Alla Sardegna Arena termina il primo tempo di Cagliari-Parma con i ducali avanti 2-1. Ospiti subito in vantaggio dopo 5′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo una respinta, Pezzella si coordina e colpisce al volo di sinistro battendo Vicario. Al 25′ L’arbitro Valeri prima concede il rigore al Cagliari per un tocco di mano di Pezzella in area sul cross di Zappa, ma dopo aver rivisto al monitor il braccio attaccato al corpo del ducale torna sulla propria decisione. Al 31′ la squadra di D’Aversa raddoppia: Cornelius con una spizzata mette in movimento Kucka che da due passi batte ancora Vicario. Al 39′ Pavoletti riapre il match per i rossoblù: cross di Nandez dalla sinistra, l’ex Napoli va in cielo e svetta su Bani e mette il pallone alle spalle di Sepe.