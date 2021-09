Serie A, Empoli-Bologna 3-2: Luperto è subentrato all’80’

Al Castellani l’Empoli si impone per 4-2 sul Bologna. Nel primo tempo prima l’autogol di Bonifazi, poi la rete di Pinamonti colpiscono i rossoblù. Dal canto suo il Bologna segna con Musa Barrow e sbaglia un rigore tirato da Arnautovic. Nella ripresa al 54′ rigore assegnato con l’aiuto del VAR per un fallo del neo entrato Theate su Henderson: dal dischetto si presenta Bajrami che calcia in maniera perfetta e 3-1 per l’Empoli. Al 76′ il Bologna riapre la partita con Arnautovic: dormita clamorosa della difesa dell’Empoli, l’austriaco riceve in area e calcia di prima intenzione battendo Vicario. All’90’ Ricci chiude definitivamente i conti con un grandissimo tiro da fuori area che si infila all’angolino. Luperto è subentrato all’80’.