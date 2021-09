IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Cagliari dell’ex Mazzarri prova lo ‘scherzetto’ per fermare la crisi

Arriva al Diego Armando Maradona Stadium un Cagliari alla ‘disperata’ ricerca di punti e che trova l’obiettivo di fermare la corsa del Napoli di Luciano Spalletti. I sardi hanno iniziato male la stagione e dopo poche giornate hanno cambiato tecnico rilanciando l’ex di turno Walter Mazzarri. Un punto nelle due gare di esordio per il tecnico toscano, ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Cagliari è penultimo in classifica con 2 punti in 5 gare, ha una rosa di ottimo livello ma nell’ultimo anno e mezzo ha visto una squadra in netta difficoltà. I rossoblù sono reduci dalla netta sconfitta casalinga contro l’Empoli per 2 a 0.

PROBABILE FORMAZIONE = Inconsueto modulo per Mazzarri che potrebbe ripartire dal 4-4-2 con Joao Pedro come unica certezza della sua rosa:

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

LA STELLA = Senza dubbio il talento brasiliano Joao Pedro che da anni ormai difende i colori del club sardo a suon di reti ed assist; cambiano gli interpreti in panchina ed in campo ma è sempre Joao Pedro a difendere la propria salvezza.

LE DICHIARAZIONI = Alla vigilia della sfida contro il Napoli Walter Mazzarri ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Mi aspetto il massimo di quello che può fare la squadra. Ho visto dati differenti tra Lazio ed Empoli, ho visto due partite opposte in cui ho visto cose bellissime e cose negative: per me questa è una fase di raccolta dati, prima del Venezia c’è un po’ di tempo e poi ci sarà la sosta, anche se partiranno tanti nazionali. Cercheremo di dare identità in quei giorni, per ora possiamo solo dare il massimo come ho detto ai ragazzi di fare domani. Speriamo di fare una grande gara, poi vedremo il risultato e lunedì faremo il defaticante. Lì tireremo un’altra linea”.

I PRECEDENTI = Sono 35 le sfide tra Napoli e Cagliari in Serie A: 20 le vittorie dei campani, 5 quelle dei sardi, più 10 pareggi. Le reti: 58 quelle realizzate dal Napoli, 28 i gol messi a segno dai rossoblù.

LA TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – CAGLIARI

Arbitro: PICCININI

Assistenti: VIVENZI – ROSSI M.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI IORIO

A cura di Mario Tramo