Terminano le altre due partite della prima giornata di Serie A. Vittoria per l’Inter all’ultimo respiro 1-2 al Via del Mare contro il Lecce: in gol Lukaku dopo appena 2′, poi il pareggio di Ceesay e il vantaggio di Dumfries al 94′. Vince anche il Torino sul campo del Monza, proprio con lo stesso risultato: gol di Miranchuk e Sanabria, nel finale gioia per Dany Mota.