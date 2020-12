Inter-Napoli affidata a Massa, un arbitro puntiglioso e molto sicuro di sé

La partita di domani tra Inter e Napoli sarà uno spartiacque molto importante per la stagione di entrambe. I nerazzurri sono stati costruiti per essere l’antagonista principale della Juventus; mentre i partenopei vogliono al più presto tornare in Champions League dopo il flop dello scorso anno. Tuttavia, in una stagione dove tutte le squadre fanno fatica ad avere continuità, e il Milan occupa il primo posto, tutte e due possono ambire alla vittoria dello scudetto. Inter-Napoli, dunque, sarà arbitrata da Davide Massa.

Inter-Napoli, la scheda dell’arbitro Massa

Davide Massa è un arbitro della sezione di Imperia, di 39 anni. Arbitra in Serie A dal 2012 e nel corso della sua carriera si è tolto parecchie soddisfazioni: nominato internazionale dal 2014, ha rappresentato la classe arbitrale italiana nel 2015 alle Universiadi in Corea del Sud (torneo di calcio vinto dall’Italia, capitanata da Jacopo Dezi) e due anni dopo ha arbitrato nell’Europeo Under 19. Per lui anche esperienze come addizionale nella Supercoppa UEFA del 2017 tra Real Madrid e Manchester United, mentre ha diretto la Supercoppa nazionale ad agosto dello stesso anno tra Juventus e Lazio. La FIFA lo ha poi selezionato per il Mondiale Under 20.

La scorsa stagione Massa ha incrociato il Napoli due volte: nella vittoria al Franchi alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina per 3-4 (partita in cui ci furono degli episodi discutibili per entrambe le squadre) e nei quarti di finale di Coppa Italia vinti contro la Lazio per 1-0.

Massa ha una media di ammonizioni di 4,6 a partita, mentre le espulsioni sono circa una ogni cinque. I rigori fischiati, invece, sono uno ogni tre partite. E’ un arbitro molto sicuro di sé nel prendere decisioni. Tuttavia, l’eccessiva sicurezza a volte gli ha fatto commettere degli errori gravi. Un esempio? Il rigore di Mertens a Firenze oppure quello per la Juventus contro il Milan al 97′, per un presunto mani di De Sciglio qualche anno fa. Complessivamente è molto puntiglioso, scrupoloso e attento a ogni dettaglio durante la partita. Qualità che sono state coltivate durante il suo lavoro di bancario.

Nico Bastone