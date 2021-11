Serie A, Juventus-Fiorentina 1-0: Cuadrado la decide nei minuti finali

E’ successo di tutto a Torino nella sfida tra Juventus e Fiorentina che si è conclusa sul punteggio di 1-0 grazie al gol nel finale di Cuadrado. Contro i viola sfiorano diverse volte il gol, colpiscono una traversa con Chiesa, si vedono annullare un gol con Morata e poi la sbloccano al 91′ coi viola in dieci negli ultimi 15′ per il doppio giallo a Milenkovic. Da segnalare nel primo tempo un rigore reclamato dalla Fiorentina per un tocco di mano di Danilo, ma l’arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto.