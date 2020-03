Serie A, Juventus-Inter 2-0: il derby d’Italia è bianconero

Il derby d’Italia si tinge di bianconero. Dopo l’andata, la Juve vince anche il big match di ritorno: in uno Stadium senza tifosi, la squadra di Sarri abbatte l‘Inter con un secco 2-0 e si riprende la vetta della classifica, con una lunghezza di vantaggio sulla Lazio. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, la Juve sblocca la contesa in avvio di ripresa: al 55′ Ramsey è il più lesto a piombare su un pallone vagante in area nerazzurra e battere Handanovic da pochi passi. Poi entra Dybala e la Joya, al 67’, trova il raddoppio con una magia: dribbling secco su Young, tiro di esterno mancino che si infila nell’angolino basso imparabile per Handanovic. L’uno-due spezza le gambe alla squadra di Conte, che solo nel finale prova a reagire con un sussulto d’orgoglio, ma senza trovare il guizzo vincente dalle parti di Szczesny. La Juve fa festa e ritorna in vetta, l’Inter scivola a -9 con una gara in meno dei bianconeri.

Fonte: Alfredopedullà.com