Serie A, la classifica: lotta Champions sempre più serrata

Con la vittoria di questa sera e il contemporaneo pareggio della Juve, l’Atalanta scavalca i bianconeri e il Milan e si porta al secondo posto in solitaria. Domani i rossoneri e il Napoli sono chiamati a rispondere: per il Milan scontro diretto con la Lazio, aggrappata ad una vittoria per tenere vive le speranze Champions; azzurri che invece affronteranno il Torino, con la possibilità di accorciare ancora di più la zona Champions. Attualmente infatti ci sono 5 squadre in 5 punti, ma domani, in caso di vittoria di Napoli e Lazio la bagarre potrebbe diventare ancora più grande.