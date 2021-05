Vittoria importantissima in chiave corsa Champions per il Milan. I rossoneri riscattano il momento no e piazzano un 2-0 fondmentale contro il Benevento. Calhanoglu e Theo Hernandez siglano i due gol che consentono al Milan di portare a casa i tre punti e di volare, in attesa dei match di domani, al secondo posto in classifica. Per il Benevento invece sconfitta preoccupante. Continua il momento no per i sanniti che restano bloccati a quota 31, con Cagliari e Torino pronte ad allungare.