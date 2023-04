Serie A, Milan-Empoli 0-0: solo un punto per gli uomini di Pioli

Il Milan non riesce a dare continuità alla vittoria di Napoli e non va oltre lo 0-0 interno contro l’Empoli. Dopo un primo tempo poco incisivo, il Milan accelera nella ripresa, produce tanto e meriterebbe il vantaggio, ma l’Empoli resiste lottando con il coltello tra i denti. Anche il Var “gioca” contro i rossoneri, che prima si vedono togliere un rigore inizialmente concesso dall’arbitro, quindi, proprio in extremis, si vedono annullare un gol a Giroud per un fallo di mano dell’attaccante francese inizialmente sfuggito all’arbitro. Il Milan conserva per ora il terzo posto, anche grazie al pareggio dell’Inter, ma rischia il sorpasso da parte della Roma, impegnata in trasferta con il Torino.