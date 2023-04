VIDEO – L’editoriale di Chiariello: “”Napoli non brillante, ma ci sono annate dove tutto va bene”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 con il suo editoriale dopo al vittoria del Napoli contro il Lecce: “Ci sono annate dove tutto va bene. Un autogol assurdo è stato il colpo fortunato di giornata del Napoli che aveva condotto bene il primo tempo e rischiando solo una volta. Nel secondo tempo non si è capito niente, dormita colossale e Napoli che non c’era. Raspadori sovrastato da Umtiti e arriva il colpo di fortuna, quando quelle annate vanno tutto per il meglio. Poi pero si è fatto male Simeone, da 3 centravanti ora il Napoli non sa quanti potrà averne a disposizione per i quarti con il Milan per la Champions. Ancora non si sa se Osimehn sarà a disposizione. Nonostante ci siano giocatori con la spia della riserva accesa come Anguissa ha avuto la reazione immediata dopo la scoppola di 0-4. Ci sono partite che ti segnano, ora mancano 4 vittorie al Napoli per essere Campione d’Italia. Questa vittoria va oltre la prestazione del Napoli che è sembrata stanca e forse distratta. Non è il Napoli scintillante che conoscevamo, a San Siro saprà riprendersi? Napoli accompagnato da tifosi che non merita, nessuno ha fatto quello che ha fatto De Laurentiis eppure si va in terra salentina per andare ad offendere il presidente. Si mette il proprio orgoglio avanti ai colori. L’unica cosa che sanno fare è muro contro muro”.