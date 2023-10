Serie A, Milan-Juve 0-1: Allegri sbanca San Siro con l’ex Locatelli, Thiaw salterà la trasferta di Napoli

Serie A: Milan-Juve 0-1. Gran colpo della Vecchia Signora che sbanca San Siro nello scontro diretto per l’alta classifica. Decisiva la rete realizzata dall’ex Locatelli, nel secondo tempo: un tiro da fuori area deviato da Krunic, deviazione che ha tratto in inganno Mirante. Juve che ha beneficiato della superiorità numerica a partire dalla fine del primo tempo per l’espulsione rimediata da Thiaw. Seconda sconfitta in campionato per i rossoneri dopo quella maturata nel derby contro l’Inter, a cui ora ha lasciato lo scettro di capolista. Nerazzurri avanti di un punto rispetto ai cugini, a +2 sulla Juve e +5 sulla coppia Napoli-Fiorentina con i viola che hanno una partita in meno.