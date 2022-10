Il Milan vince 2-0 a San Siro contro la Juventus. Successo meritato per i rossoneri e tanto da riflettere per Allegri. Le reti di Tomori e Brahim Diaz consegnano la posta piena a Pioli, che in classifica sale a 20 punti in attesa delle gare di Napoli e Atalanta. La Juventus resta mestamente bloccata a quota 13, in un poco onorevole ottavo posto.