Serie A, Milan-Verona 1-0: decide Leao, 90′ per Folorunsho

Torna alla vittoria il Milan a San Siro contro il Verona. Dopo il 5-1 subito nel derby contro l’Inter e il pareggio in Champions League con il Newcastle per 0-0, la squadra di Stefano Pioli batte il Verona 1-0, grazie alla rete di Rafael Leao all’8′, oggi in campo da capitano. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica e agganciano momentaneamente l’Inter al primo posto, in attesa della sfida all’Empoli di domani. Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito al Verona, ha giocato una buona partita ed è rimasto in campo tutti e 90′.