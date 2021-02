Altro Napoli-Juventus per Doveri: arbitrò anche la finale di Coppa Italia

Tanti passi indietro fatti dal Napoli nelle ultime settimane. La sconfitta contro l’Atalanta ha alimentato i malumori verso i partenopei, allenati da Gennaro Gattuso. L’uscita dalla Coppa Italia va a sommarsi alla Supercoppa italiana persa contro la Juventus. Sono in totale dieci le sconfitte stagionali in tutte le competizioni. Un numero molto alto, forse troppo per il presidente De Laurentiis. Da valutare dunque la partita di questo pomeriggio proprio contro la Juve. Si giocherà allo Stadio Maradona e sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri di Roma.

Napoli-Juventus, la scheda di Doveri

Doveri ha arbitrato 29 volte il Napoli nella sua carriera. La partita più importante per i partenopei e per il direttore di gara romano è senza dubbio la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, contro la Juventus. Match vinto dai ragazzi di Gattuso ai calci di rigore. La prima finale per un arbitro che spesso ha preso decisioni sbagliate nel corso delle partite dirette, colpa di un atteggiamento troppo autoritario. Tuttavia, quella in finale di Coppa fu una grande prestazione. Oggi un altro Napoli-Juve, il secondo della stagione dopo quello in Supercoppa.

La media delle ammonizioni è di circa 4.5 a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni 4 partite. Il Napoli è la squadra che Doveri ha arbitrato più volte in carriera: quello di oggi sarà il secondo incrocio stagionale.