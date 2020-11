Domani sera il Napoli scenderà in campo contro il Milan nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I partenopei proveranno a battere l’attuale capolista e dovranno farlo senza Elseid Hysaj, risultato positivo al Covid-19 insieme ad Amir Rrahmani. Gattuso sfiderà il suo passato, con Ibrahimovic ha vinto uno scudetto nella stagione 2010/11 battendo proprio il Napoli al San Paolo nello scontro diretto. Per la partita è stato designato l’arbitro Paolo Valeri di Roma.

Arbitro: Paolo Valeri (di Roma):

assistenti di linea: Giallatini e Colarossi;

IV uomo: Doveri;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Paganessi.

Valeri ha arbitrato 26 volte il Napoli in carriera, con 16 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte per i partenopei. Il Milan, invece, è la seconda squadra più volte diretta dall’arbitro romano: 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte per i rossoneri per un totale di 30 match. Ha anche arbitrato due sfide tra Napoli e Milan, entrambe vinte dagli azzurri: un 4-2 della stagione 2016/17 e un 3-2 della Serie A 2018/19. Oltre a questi precedenti, Valeri ha diretto la finale di Supercoppa italiana di Doha, vinta dal Napoli ai calci di rigore contro la Juventus. Insomma, alti e bassi considerando le polemiche nate in una semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e il Napoli all’epoca allenato da Sarri per un rigore assegnato a Paulo Dybala.

Considerando le sue prestazioni, si può tranquillamente affermare che Valeri utilizza parecchio i cartellini per farsi rispettare in mezzo al campo: sono cinque le ammonizioni a partita, mentre i cartellini rossi sono uno ogni cinque. Per quanto riguarda i rigori, invece, ne assegna uno ogni 2,8 partite.

Nico Bastone