Bologna-Napoli, arbitra Pasqua: dialogo coi calciatori e precedenti shock

Domani alle 18:00 il Napoli scenderà in campo allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. I partenopei devono riscattare lo 0-2 casalingo contro il Sassuolo, incassato la scorsa giornata e dare continuità alla vittoria di Rijeka. Per i ragazzi di Mihajlovic sono sei i punti in sei partite, con due vittorie e quattro sconfitte. Il match sarà diretto dall’arbitro Fabrizio Pasqua, nativo di Nocera Inferiore, ma della sezione di Tivoli.

Arbitro: Fabrizio Pasqua;

assistenti di linea: Peretti e Vecchi;

IV UOMO: Ros;

addetto al VAR: Abisso;

assistente al VAR: Passeri.

Pasqua ha diretto un precedente tra Napoli e Bologna: all’inizio dell’esperienza di Gattuso all’ombra del Vesuvio, arrivò una sconfitta per 1-2. Con l’arbitro della sezione di Tivoli, per i partenopei, sono arrivate tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (di cui una con la Fiorentina la scorsa stagione in casa). Per il Bologna, invece, ben dodici precedenti: quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

Non è ancora stato nominato arbitro internazionale. La media delle ammonizioni di Pasqua è di quattro a partita, mentre quella dei cartellini rossi è di circa uno ogni tre. Le partite vengono spesse impostate sul dialogo coi calciatori, cercando di ammonire il meno possibile.

Nico Bastone