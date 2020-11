Di Bello arbitrerà Napoli Albiceleste-Roma: un esame da superare

Questa sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo contro la Roma con una maglia che richiama quella dell’Argentina, l’Albiceleste di Diego Armando Maradona. Una delle sue tre maglie, insieme a quella del Boca Juniors e del Napoli. La Roma ha anche detto sì alla richiesta del club partenopeo di rinunciare al proprio spazio per la virtualizzazione degli spalti, per concedere più spazio a Maradona. Un grande gesto, come quello di Bruno Conti sotto al murale di Diego. La partita stasera sarà arbitrata da Marco Di Bello, bancario 39enne di Brindisi.

LEGGI ANCHE >>> Un Maradona, c’è solo un Maradona. AD10S Diego

La scheda di Di Bello in un match molto difficile

Di Bello vanta 12 precedenti con il Napoli, che hanno fruttato agli azzurri 10 vittorie e 2 sconfitte. Questa stagione ha diretto Napoli-Atalanta 4-1. La Roma, invece, è stata la squadra più volte arbitrata da Di Bello, ben 18 partite, con i giallorossi che hanno collezionato 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Questa stagione ha arbitrato Roma-Juventus 2-2.

Non ha mai diretto una partita tra Napoli e Roma: la scorsa stagione fu designato dall’AIA per dirigere la partita che poi sarebbe finita 2-1 per i partenopei, ma poi la stessa Associazione Italiana Arbitri cambiò decisione, mandando Rocchi al San Paolo. Ma stavolta sarà un match diverso, non di piena estate con entrambe le squadre in lotta per un posto in Europa. No. Di Bello dirigerà la prima in Serie A dopo l’addio di Maradona e purtroppo lo farà in un’atmosfera surreale, viste le porte chiuse dovute alla pandemia. Una partita indubbiamente non facile da arbitrare per le tante emozioni -extracalcistiche, s’intende-, che ci saranno in 90′. Un esame da superare.

LEGGI ANCHE >>> L’arbitro di Napoli-Rijeka: ecco il turco Halis Ozkahya

Di Bello è ritenuto uno dei migliori arbitri della CAN A e B, ma il salto di qualità per piazzarlo definitivamente nell’élite arbitrale italiano non è ancora arrivato e oggi ha una grande occasione. Nel complesso preferisce non interrompere il gioco e la media ammonizioni è di 4,5 a partita (un po’ alta), mentre quella dei rossi è 1 ogni 4 partite.

Nico Bastone