Serie A, presidenti contro il nuovo Protocollo: si vuole frenare la ripresa del campionato

I presidenti di Serie non ci stanno e non sono assolutamente d’accordo con il nuovo protocollo. Oggi ci sarà una nuova riunione alle 18, riporta Repubblica, e si discuterà del protocollo. Sia i medici soprattutto, ma anche i presidenti non ritengono possibile chiudere il campionato in queste condizioni con la squadra “messa in quarantena” in caso di un positivo. Appare del tutto improbabile che non ci sia un positivo nelle ultime 120 e passa gara di campionato e sia i presidenti che alcuni esponenti del Governo vorrebbero un modello simile a quello tedesco.