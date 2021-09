Terminano gli anticipi del mercoledì di Serie A. Pareggio e primo punto in campionato per la Salernitana all’Arechi contro il Verona. 2-2 in rimonta dopo la doppietta di Kalinic: a segno Gondo e M.Coulibaly. Prima vittoria in campionato per la Juventus sul campo dello Spezia: Gyasi e Antiste rimontano il vantaggio iniziale di Kean, ma Chiesa e de Ligt nel giro di poco più di 5′ consegnano i tre punti ad Allegri.