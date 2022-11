La Lazio batte 0-1 la Roma nel derby valido per la 13esima giornata di Serie A e scavalca i giallorossi in classifica, tornando al terzo posto a pari punti con l’Atalanta. A decidere una stracittadina ruvida e avarissima di emozioni è una zampata di Felipe Anderson, che approfitta di una clamorosa ingenuità di Ibanez per punire Rui Patricio al 29′. La reazione giallorossa si concretizza in una traversa colpita da Zaniolo e in un assedio finale senza esito alcuno.