Sono quattro sconfitte su quattro per la Salernitana in questo avvio di Serie A. I granata, nonostante un palo colpito sullo 0-0, si devono arrendere di fronte ad un’Atalanta dal tasso tecnico più alto. A decidere la partita una rete di Zapata, su assist di Ilicic al 75′. Un successo che ridà fiato ai nerazzurri, dopo tre gare (due di campionato e una di Champions) senza vittoria. Per la Salernitana, come detto, si tratta del quarto ko in altrettante partite.