Nel posticipo domenicale della 32a giornata di Serie A, il Milan capolista non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Torino. Il secondo pareggio consecutivo in campionato senza reti ha permesso ai rossoneri di allungare sul Napoli, ma mettendosi nel mirino dell’Inter ora solo a -2 con una partita in meno. Poche le occasioni in una partita bloccata; di Tonali al 74′ la principale per il Milan, con Maignan che ha negato il gol a Vojvoda e Pellegri.